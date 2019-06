FW Dinslaken: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr

Dinslaken (ots) –

Am Mittwoch den 19.06.2019 wurde die Feuerwehr zu mehreren

unterschiedlichen Einsätzen alarmiert. Aufgrund der Wetterlage rückte

die Feuerwehr zu insgesamt drei Einsätzen aus bei denen Astwerk

entfernt wurde. Am frühen Donnerstag Morgen wurden die Einheiten

Hauptwache und Stadtmitte sowie der Rettungsdienst zu einem

ausgelösten Heimrauchmelder alarmiert. Die Wohnung wurde seitens der

Feuerwehr kontrolliert und weitere Maßnahmen waren nicht

erforderlich. Losgelöst von den Einsätzen der Feuerwehr rückte auch

der Rettungsdienst in der Dienstschicht zu insgesamt 24 Einsätzen

aus.

