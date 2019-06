FW-EN: Brennt Kleinbus auf der Autobahn

Gevelsberg (ots) –

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu einem

brennenden Kleinbus auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Bremen

gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte das

Fahrzeug, welches auf dem Standstreifen stand, bereits in voller

Ausdehnung. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug ab. Die

Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Nach einer Stunde konnte der

Einsatz dann beendet werden und alle Einsatzkräfte rückten wieder

ein.

