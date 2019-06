LPI-SLF: Körperverletzung in häuslicher Gemeinschaft

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots) – Am Mittwoch Nachmittag kam es

in Pößneck zwischen zwei Eheleuten zum Streit. In der gemeinsamen

Wohnung schlug und beleidigte der Mann (männlich, tunesisch, 34

Jahre) seine Ehefrau. Er wurde durch die Polizei der Wohnung

verwiesen und erhält nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung

und Beleidigung.

