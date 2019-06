LPI-SLF: Diebstahl aus Imbissstand

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots) – Am Mittwoch nutzte ein

unbekannter Mann in den Nachmittagstunden einen unachtsamen Moment

des Verkäufers aus und griff in die Kasse eines in der Mühlstraße

stationierten Hähnchenbratstandes. Der Mann konnte mit ca. 1000 Euro

Bargeld fliehen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm

groß; dunkles, welliges Haar. Er trug zur Tatzeit dunkle Kleidung und

einen grünen Pullover. Hinweise zur Tat oder zum Täter können an die

Polizeiinspektion Saale-Orla gerichtet werden.

