POL-ME: Zwei Kradfahrer bei Kollision schwer verletzt – Mettmann – 1906108

Mettmann (ots) –

Am frühen Mittwochabend des 19.06.2019, gegen 18.00 Uhr, kam es im

Kreuzungsbereich Düsseldorfer Straße / Südring zu einem

Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Kradfahrern.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 55jähriger Mercedes Fahrer aus

Oberbayern die Düsseldorfer Straße aus Mettmann kommend in

Fahrtrichtung Düsseldorf. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit

einer 33jährigen Frau aus Erkrath und einem 40jährigen Mann aus

Leverkusen zusammen, die mit ihren Krädern an der beampelten Kreuzung

von der Ratinger Landstraße kommend in Fahrtrichtung Südring fuhren.

Bei der Kollision wurden beide Kradfahrer schwer verletzt. Die

33jährige Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Duisburger

Klinik gebracht, wo sie stationär verblieb. Der 40jährige Mann wurde

mit dem Rettungswagen in ein Mettmanner Krankenhaus gebracht und

verblieb dort stationär.

Die Krafträder der beiden Verletzten, eine Kawasaki und eine

Honda, waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen

Abschleppdienst abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme wurde in der Atemluft des 55jährigen

Mercedes Fahrers Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest führte schließlich zu einer Blutprobenentnahme sowie

der Sicherstellung des Führerscheines. Des Weiteren wurde ein

Strafverfahren eingeleitet.

Der Kreuzungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme sowie

der Bergungs-und Aufräumarbeiten für ca. zwei Stunden gesperrt. An

allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen

Bereich.

