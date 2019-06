POL-WAF: Ennigerloh – Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad, Radfahrer schwer verletzt

Warendorf (ots) – Am Mittwoch, den 19.06.19 gegen 22.30 Uhr kam es

in Ennigerloh auf dem Nordring zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine

Person schwer verletzt wurde. Ein 54-jähirger Ennigerloher fuhr mit

seinem PKW auf dem Nordring in Richtung Bundesstraße 475. Ihm

entgegen kam ein 30-jähriger Radfahrer aus Ennigerloh. Der 54-jährige

bog in die Industriestraße ein und übersah dabei den Radfahrer. Durch

den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich dabei

schwer. Er wurde zur Behandlung in ein nahegelegendes Krankenhaus

gebracht. Der PKW-Fahrer aus Ennigerloh stand unter Alkoholeinfluss.

Er wurde zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Sein Führerschein wurde sichergestellt.

