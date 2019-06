POL-HAM: Mazda durch Unfall beschädigt; Verursacher flüchtet

Hamm – Rhynern (ots) – Ein grüner Mazda aus Hamm wurde am

Mittwoch, 19. Juni, in der Zeit zwischen 18.20 Uhr und 19.45 Uhr, auf

dem Parkplatz an der Unnaer Straße Ecke Molkereistraße beschädigt.

Der / die Unfallverursacher(in) flüchtete von der Unfallstelle. Ein

Zeuge hatte gesehen, dass ein schwarz-grüner PKW VW den Schaden

verursacht haben soll. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon

02381 916-0 entgegen. Der Schaden an dem Mazda wurde auf etwa 5.000

Euro geschätzt. (fa)

