POL-BI: Audi-Fahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Bielefeld (ots) – Am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, sollte ein 37

jähriger Audi-Fahrer aus Spenge in Bielefeld, Mindener Straße, einer

Verkehrskontrolle der Polizei unterzogen werden. Anstatt den

Anhaltezeichen der Beamten Folge zu leisten, beschleunigte er sein

Fahrzeug und entfernte sich in Richtung Ostwestfalendamm. Im

Anschluss kam es zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei über die

Jöllenbecker Straße bis nach Spenge. Im Rahmen der Fahndung konnten

das Fahrzeug und der dazugehörige Fahrer schließlich an seiner

Wohnanschrift angetroffen werden. Nach ersten Ermittlungen stand der

Fahrer unter Drogeneinfluss und ist nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis. Bei der Durchsuchung des nicht zugelassenen Fahrzeugs

fanden die Beamten darüber hinaus Betäubungsmittel auf. Gegen den

Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe

auf einer Bielefelder Polizeiwache entnommen.

