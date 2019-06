BPOLI-See: Starkregen und Sturmböen lassen Segelboot vor Pelzerhaken kentern

Neustadt (ots) –

Am späten Nachmittag des 19. Juni kam es auf der Ostsee vor

Pelzerhaken zu starken Sturmböen und extremen Regenfällen. Völlig

überrascht von dem Wetterumschwung, von strahlenden Sonnenschein bis

hin zu einem ausgemachten Sturm, wurde ein 6,80 m langes Segelboot

mit zwei sich an Bord befindlichen männlichen Personen im Alter von

61 und 68 Jahren zum Spielball der Elemente; ein aus südwestlicher

Richtung aufziehendes starkes Gewitter mit Sturmböen von 8-9 Bft und

Starkregen mit Hagel zog über die Lübecker Bucht, in dessen Verlauf

das Segelboot, ein „Fighter Twinkieler“, von den Sturmböen erfasst

wurde und kenterte. Die Insassen fielen über Bord und trieben im

Wasser. Das kieloben in der Ostsee treibende Segelboot konnte durch

die im Wasser befindlichen Personen nicht aus eigener Kraft

aufgerichtet werden. Die Personen konnten sich lediglich an dem Boot

festhalten. Kurz zuvor lief das Bundespolizeischiff BP 25 „BAYREUTH“

aus Neustadt i. H. zur Seestreife aus und war zum Zeitpunkt des

Unglücks in Sichtweite des Segelbootes. Unverzüglich wurde das

Kontrollboot zu Wasser gelassen und mit der Bergung der gekenterten

Personen begonnen. Die Schiffbrüchigen wurden auf das Einsatzschiff

verbracht, glücklicher Weise war ihr gesundheitlicher Zustand den

Umständen entsprechend gut. An Bord von der „BAYREUTH“ wurden die

beiden Segler versorgt und eine Dreiviertelstunde später an den in

Grömitz stationierten Seenotrettungskreuzers „HANS HACKMACK“ der

Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger übergeben. Die

Seenotretter begannen anschließend mit der Bergung des Segelbootes.

Glück im Unglück, wenn Hilfe so schnell eintrifft.

