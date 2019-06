FW-MG: Rauchwarnmelder verhindert schlimmeres

Mönchengladbach-Heyden, 19.06.2019, 19:01 Uhr, Reitbahnstraße (ots) –

Am Mittwochabend alarmierte eine Anwohnerin eines

Mehrfamilienhauses auf der Reitbahnstraße die Feuerwehr. Sie wurde

durch den Alarm eines Rauchwarnmelder aus dem Hausflur und durch

Schreie aus der darunterliegenden Wohnung auf das Brandereignis

aufmerksam. Im Treppenraum war bereits ein leichter Brandraucheintrag

wahrnehmbar. In der betroffenen Wohnung hatten sich Backwaren im

Backofen entzündet und die Verrauchung verursacht. In der Wohnung

befanden sich zu dem Zeitpunkt 4 Personen, darunter 3 Kinder, welche

das Ereignis alle unbeschadet überstanden.

Das Brandgut wurde durch die Kräfte der Feuerwehr aus dem

Backofen entfernt und die Wohnung mittels eines Hochleistungslüfter

vom Brandrauch befreit.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und

Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der

Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jens Röttgers

