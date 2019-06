FW-F: 150.000 Euro Sachschaden nach Brand in Eckenheim

Frankfurt am Main (ots) – Am heutigen frühen Abend (19.06.2019)

ist gegen 18:15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer auf einem

Balkon im Dachgeschoss eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses auf

der Feldscheidenstraße im Stadtteil Eckenheim ausgebrochen. Beim

Eintreffen der Feuerwehr brannten auf dem Balkon einer

Dachgeschosswohnung gelagerte Gegenstände sowie Teile der Wohnung und

der Dachkonstruktion. Durch den sofortigen Einsatz von mehreren

Strahlrohren, sowohl von mit Atemschutzgeräten ausgerüsteten

Einsatzkräften im Innenangriff als auch vom Korb einer Drehleiter

aus im Außenangriff, konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes und

damit eine erhebliche Schadensausweitung erfolgreich verhindert

werden. Anschließend mussten die Einsatzkräften Teile der Dachfläche

und Teile der Deckenkonstruktion zwischen der Brandwohnung und dem

Spitzboden des Wohnhauses großflächig öffnen, um noch vorhandene

Glutnester aufzufinden und abzulöschen. Die geöffnete Dachfläche wird

nach Abschluss der Löscharbeiten von Einsatzkräften vom Sonderdienst

Höhenrettung provisorisch wieder mit Folie abgedichtet. Die vom Brand

betroffene Wohnung ist aufgrund der entstandenen Brandschäden

unbewohnbar, die Wohnungen in den darunter liegenden Geschossen

blieben bis auf zum Teil geringfügige Wasserschäden unversehrt und

können nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder bewohnt werden.

Am Einsatz sind die Freiwillige Feuerwehr Berkersheim sowie Kräfte

von Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst mit insgesamt rund 50

Einsatzkräften beteiligt.

Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens

wird auf rund 150.000 EUR geschätzt. Die Brandursache muss von der

Polizei noch ermittelt werden. Zum Zeitpunkt vom Versand dieser

Pressemeldung dauern die Maßnahmen der Feuerwehr noch an.

Voraussichtliches Einsatzende wird gegen etwa 22:00 Uhr sein.

