POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung – Zeugen gesucht

Wittlich (ots) – Am Mittwoch 17.06.19, gegen 13:15 Uhr, kam es in

Wittlich, Bergweilerweg zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein

bisher unbekannter PKW, Audi Q 7 (neues Modell), befuhr den

Bergweilerweg aus Richtung Innenstadt kommend mit deutlich überhöhter

Geschwindigkeit. Etwa in Höhe des Fallerweg wird der Audi aufgrund

der hohen Geschwindigkeit nach links aus der Kurve getragen, so dass

ein entgegenkommender zwölfjähriger Fahrradfahrer über den Gehweg

ausweichen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Etwa gegen 16:15 Uhr

befährt besagter Audi erneut den Fallerweg mit überhöhter

Geschwindigkeit. Hier fährt er auf den Vater des o.a. Radfahrers,

welcher den Fahrzeugführer zur Rede stellen will, zu. Der Vater kann

einen Unfall nur durch einen Sprung zur Seite vermeiden. Etwaige

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu

melden.

