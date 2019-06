FW-DO: Feuer in einer Absauganlage in einer Schreinerei // Keine verletzen Personen

Dortmund (ots) –

Scharnhorst: Gegen 12:00 Uhr wurde die Feuerwehr und der

Rettungsdienst in den Ortsteil Scharnhorst zur Straße „Zeche

Scharnhorst“ alarmiert. Dort war es in der Absauganlage einer

Schreinerei an einer Tischkreissäge zu einer Entzündung von

Holzspänen gekommen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war an dem Absaugrohr der

Anlage eine leichte Rauchentwicklung erkennbar. Die Mitarbeiter der

Schreinerei reagierten vorbildlich und räumten das Gebäude

unmittelbar nach der Feststellung der Situation und gaben der

Einsatzleitung der Feuerwehr eine qualifizierte Einweisung.

Daraufhin wurden umgehend zwei Trupps unter Atemschutz eingesetzt.

Zur Kontrolle der Absauganlage demontierten die Brandschützer das

Absaugrohr sowie entsprechenden Anbauteilen, um das Feuer zu

lokalisieren. Somit konnte das Feuer schnell gefunden und gelöscht

werden. Ein in das Absaugsystem eingebundener Spänebunker blieb von

dem Feuer glücklicherweise komplett verschont.

Durch das umsichtige Verhalten der Mitarbeiter und das schnelle

Eingreifen der Feuerwehr kam es zu keinem Personenschaden, keiner

Schadensausbreitung und keinem großen Sachschaden.

Der Einsatz wurde nach einer Stunde gegen 13:00 Uhr beendet.

Im Einsatz befanden sich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr unter

Beteiligung der Wachen Scharnhorst, Asseln und Eving und Kräfte der

Freiwilligen Feuerwehr Asseln sowie der Rettungsdienst mit zwei

Rettungswagen und einem Notarzt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund

Pressesprecher

André Lüddecke

Telefon: 0231/8455000

E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de

www.feuerwehr.dortmund.de

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Dortmund | Publiziert durch presseportal.de.