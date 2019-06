POL-VER: ++ Drei Verletzte bei Zusammenstoß – Fahranfänger beteiligt ++

Blender (ots) –

Durch eine Unachtsamkeit hat ein 19-jähriger Fahranfänger am

späten Mittwochnachmittag einen folgenschweren Verkehrsunfall

verursacht. Der junge Autofahrer wollte die Landesstraße 203 aus

Ritzenbergen kommend in Richtung Blender überqueren. Dabei übersah er

jedoch den Pkw einer 30-jährigen Frau aus Blender, die auf der

Landesstraße in Richtung Thedinghausen unterwegs war. Die Folge:

Beide Autos stießen seitlich zusammen. Die Polizei geht in beiden

Fällen von wirtschaftlichen Totalschäden aus. Die Schadenshöhe wird

auf rund 20.000 Euro beziffert. Der 19-jährige Fahranfänger und seine

43 Jahre alte Beifahrerin kamen mit leichteren Verletzungen davon,

mussten aber ebenso in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wie die

30-jährige Fahrerin aus Blender. Für die Dauer der

Verkehrsunfallaufnahme musste die Landesstraße zwischen Blender und

Thedinghausen kurzfristig voll gesperrt werden. Es kam zu

Behinderungen.

