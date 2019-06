POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) –

Friedrichshafen

Drogen im Straßenverkehr

Der 27-jährige Lenker eines Hondas befuhr am Dienstagvormittag

gegen 10.15 Uhr die Paulinenstraße und wurde wegen der Nutzung seines

Mobiltelefons als Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei ergaben sich für die Beamten des Polizeireviers

Friedrichshafen Anhaltspunkte auf eine Beeinflussung durch

Betäubungsmittel, was sich durch das Ergebnis eines Urintestes

bestätigte. Den Urintest versuchte der Betroffene durch das Einfüllen

einer anderen Flüssigkeit zu fälschen, was den Beamten nicht

unverborgen blieb. Zur Beweissicherung wurde dem 27-Jährigen im

Klinikum eine Blutprobe entnommen. Führerscheinrechtliche Maßnahmen

erfolgen durch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde.

Friedrichshafen

Gefährdung des Straßenverkehrs

Der 75-jährige Lenker eines VW Tiguan mit Anhänger fuhr am

Dienstagvormittag gegen 11.00 Uhr unberechtigt in die Baustelle an

der Kreuzung Rotachstraße /Teuringer Straße ein. Ein Bauarbeiter

wollte das Fahrzeug zum Anhalten bewegen und stellte sich im

Baustellenbereich winkend in den Weg. Der 75-Jährige fuhr auf den

Bauarbeiter zu und streifte diesen schließlich mit dem linken

Außenspiegel am Arm. Der Bauarbeiter wurde hierdurch nicht verletzt,

am Tiguan des Pkw-Lenkers entstand kein Schaden. Gleichwohl führt

sein Verhalten zu einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts

eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Einen Verkehrsunfall mit Unfallflucht, der sich am Montag, in der

Zeit von 13.30 bis 15.00 Uhr, auf dem Parkplatz des Bodenseecenters

in der Ailinger Straße ereignete, wurde am Dienstag beim

Polizeirevier Friedrichshafen angezeigt. Der Geschädigte gab an,

seinen schwarzen Renault Kadjar in diesem Zeitraum rückwärts im

Randbereich des Parkplatzes geparkt zu haben. Während seiner

Abwesenheit sei der Lenker eines unbekannten Pkw gegen die rechte

Fahrzeugseite des Renaults gestoßen und habe anschließend die Fahrt

fortgesetzt, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens

in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise hierzu erbittet das

Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 701-0.

Friedrichshafen

Fahrlässige Brandstiftung

Der Brand eines Balkons erforderte am Dienstagnachmittag gegen

17.30 Uhr den Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und der

Freiwilligen Feuerwehr an einem Mehrfamilienhaus im Max-Planck-Weg.

Vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatte die 59-jährige Bewohnerin der

betroffenen Wohnung noch versucht, das Feuer abzulöschen. Sie und die

sonstigen in dem Mehrfamilienhaus aufhältlichen Personen wurden durch

die Einsatzkräfte vorsorglich aus dem Gebäude gebracht. Der Brand

beschränkte sich auf den Balkon und wurde durch die Freiwillige

Feuerwehr gelöscht. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon

auszugehen, dass der Brand durch eine nicht vollständig gelöschte

Zigarette ausgelöst wurde. Die Wohnungseigentümerin gab an, einige

Minuten vor dem Brandausbruch auf dem Balkon geraucht zu haben.

Eriskirch

Falsche Polizeibeamte

Clever verhielt sich eine 92-jährige Bürgerin, die den Anruf eines

falschen Polizeibeamten erhielt. Der angebliche Polizeibeamte wollte

der 92-Jährigen weismachen, dass fremde Männer um ihr Haus schleichen

würden, was bei einer Observation aufgefallen sei. Die Rentnerin

verhielt sich richtig, sie schenkte dem Anrufer keinen Glauben, legte

auf und verständigte ihre Tochter, die den Sachverhalt bei der

Polizei mitteilte. Die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und

des Bundes thematisiert diese Betrugsmasche im Internet. Tipps und

Hinweise zur Verhinderung von Betrugsdelikten durch falsche

Polizeibeamte finden sie dort unter der Adresse: https://www.polizei-

beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Meckenbeuren

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Die 73-jährige Lenkerin eines Renault Scenic bog von der

Säntisstraße nach links in die Brochenzeller Straße ein und

missachtete hierbei die Vorfahrt der 51-jährigen Lenkerin eines

Mitsubishi Colt, wodurch es an der Einmündung zum Zusammenstoß der

beiden Fahrzeuge kam. Beide Pkw-Lenkerinnen wurden bei dem

Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Lenkerin des Mitsubishi wurde zur

Behandlung in eine Klinik gebracht. An den beiden beteiligten Pkw

entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht

mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Überlingen am Bodensee

Dreister Diebstahl

Ein Mann mittleren Alters, etwa 180 cm groß, schlank, sehr kurze

dunkle Haare, südosteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit

einer Jeans und einem schwarz-weiß-gestreiften Poloshirt, ging am

Dienstagnachmittag gegen 14.00 Uhr in einem Lebensmittelmarkt im

Oberriedweg an eine unbesetzte Kasse und öffnete von dort

unberechtigt die zur Kasse gehörende Zigarettenbox. Aus der

Zigarettenbox nahm er den gesamten Bestand an Zigarettenschachteln

und packte diese in Einkaufstaschen, die er ebenfalls im

Kassenbereich entnommen hatte. Der Zigarettendieb verließ

anschließend das Geschäft und ging zu einem auf dem Parkplatz

wartenden, blauen Kleinwagen, dessen Lenker sofort nach dem

Einsteigen des Mannes auf der Beifahrerseite davonfuhr. Hinweise

hierzu erbittet das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 804-0.

Salem

Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Die 49-jährige Lenkerin eines versicherungspflichtigen

Elektrorollers befuhr am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr widerrechtlich

den entlang der Kreisstraße 7759 in Richtung Neufrach führenden

Fahrradweg und bremste auf Höhe der Bahnunterführung ihr Fahrzeug

wegen einer querenden Katze stark ab. Die 49-Jährige verlor die

Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte auf den Radweg. Sie trug

keinen Schutzhelm und erlitt Kopfverletzungen, die eine Behandlung in

einer Klinik erforderten. Am Roller entstand nur geringer Schaden.

