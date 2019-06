POL-HRO: Einbruch in Zahnarztpraxis

Güstrow (ots) – In der Nacht vom 18./19.06.2019 wurde durch

bislang unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis in der Niklotstraße

39 in Güstrow eingebrochen.

Durch die Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen und

umfangreich Spuren vor Ort gesichert.

Bei dem Einbruch wurde u. a. ein medizinisches Gerät entwendet,

welches ein erhebliches Gewicht aufwies und nicht alleine durch einen

Täter abtransportiert werden konnte. Wahrscheinlich erscheint, dass

die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes vor Ort oder

in unmittelbarer Nähe bereitgestellt hatten.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um ihre Mithilfe. Wer

entsprechende Beobachtungen zu den Tätern und/oder dem möglichen

Fluchtfahrzeug gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann,

wird gebeten, diese dem Kriminaldauerdienst Rostock unter der

Telefonnummer 0381/4916-1616, der Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle

mitzuteilen.

Im Auftrag

Maik Hensel

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

– Einsatzleitstelle –

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Rostock | Publiziert durch presseportal.de.