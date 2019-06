FW-MG: Brand in einem unbewohnten Hinterhaus

Mönchengladbach-Rheydt, 19.06.2019, 14:22 Uhr, Hauptstraße (ots) –

Um 14:22 Uhr meldeten mehrere Anwohner der Haupt- und Mühlenstraße

der Leitstelle der Feuerwehr über den Notruf einen Brand in einem

rückwärtig gelegenen Gebäude der Hauptstraße. Die Einsatzkräfte

wurden vor Ort vorbildlich eingewiesen. Ein Bewohner hatte vergeblich

versucht das Feuer mit Wasser aus einem Gartenschlauch zu löschen.

Dabei atmete er giftigen Brandrauch ein, so dass er vorsorglich mit

einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus transportiert wurde.

Ein vorgehender Trupp mit Pressluftatmern konnte den Brand mit einem

C-Rohr löschen und somit eine Ausbreitung des Brandes verhindern.

Mittels Einsatz eines Hochleistungslüfters wurde das Gebäude

entraucht und anschließend kontrolliert. Mit Hilfe einer

Wärmebildkamera konnten Glutnester im Bereich des Dachstuhls und im

Gebäude lokalisiert und ebenfalls gezielt gelöscht werden. Gebrannt

hatten im Außenbereich gelagerte Gegenstände. Die Brandursache wurde

bislang nicht ermittelt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III

(Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwache II (Holt),

ein Rettungswagen und der Notarzt der Stadt Mönchengladbach, sowie

der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann André Weißhaupt

