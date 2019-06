POL-PDTR: Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus

Schweich, Lessingstraße (ots) – Schweich – Unbekannte sind am

19.06.2019, in der Zeit von 12:20 Uhr bis 13:30 Uhr in ein

Einfamilienhaus eingebrochen. Dabei wurde die Terrassentür des Hauses

in Schweich, Lessingstraße, aufgehebelt und und Schmuck und Bargeld

entwendet. Wer kann Angaben zu Fahrzeugen oder Personen machen,

welche sich zur relevanten Zeit im Bereich Lessingstraße/ Langfuhr

aufgehalten haben. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schweich.

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schweich, 06502 9157-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Trier | Publiziert durch presseportal.de.