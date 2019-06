POL-ROW: ++ Nach fast 15 Jahren in Rotenburg – Polizeichef Burkhard Klein geht von Bord ++

Rotenburg (ots) –

Nach fast 15 Jahren in Rotenburg – Polizeichef Burkhard Klein geht

von Bord

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Rotenburg. Am Mittwochmorgen ist der Leiter der Polizeiinspektion

Rotenburg, Polizeidirektor Burkhard Klein, von Lüneburgs

Polizeipräsident Thomas Ring in den verdienten Ruhestand entlassen

worden. Als Nachfolger kehrt ein alter Bekannter in die Wümmestadt

zurück. Polizeidirektor Torsten Oestmann, derzeit noch

Inspektionsleiter in Stade, wird ab 1. Juli seine Nachfolge antreten.

Klein war fast 15 Jahre Chef von etwas mehr als 300

Polizeibeamtinnen, -beamten und Polizeibediensteten im Landkreis

Rotenburg. Am 1. September 2004 kam er aus Osterholz nach Rotenburg

und lenkte seit über fünftausend Tagen die Geschicke der

Polizeiinspektion.

In einer feierlichen Veranstaltung im Rotenburger Heimathaus

verabschiedete sich Klein am Mittwochvormittag von zahlreichen

Behördenleitern, den Leitern der umliegenden Polizeiinspektionen und

langjährigen Weggefährten. Seinen Nachfolger Torsten Oestmann

bezeichnete er in seiner Abschiedsrede als Glücksfall für die

Rotenburger Polizei.

Oestmann, der die Geschäfte erst ab Juli offiziell übernehmen

wird, steigt jedoch schon früher in die Bütt. Er wird in den

kommenden Tagen als Gesamteinsatzleiter der Polizei beim

Hurricane-Festival in Scheeßel fungieren. Seine Nachfolge in Stade

tritt Polizeioberrat Jörg Wesemann aus Zeven an. Wesemann ist seit

knapp sieben Jahren für den Einsatz- und Streifendienst in Rotenburg

und die fünf Polizeistationen im Altkreis verantwortlich. Mit dieser

Personalentscheidung schließt sich der Ringtausch zwischen den

Partnerinspektionen Rotenburg und Stade.

Für einen ansprechenden Rahmen sorgte am Mittwochvormittag eine

Jazz-Combo des Polizeimusikorchesters aus Hannover unter der Leitung

von Thomas Richter. Zwischen launigen Stücken, die sich der

scheidende Polizeichef im Vorfeld aussuchen durfte, fanden Landrat

Hermann Luttmann, Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber, der

Leitende Polizeidirektor Hans-Jürgen Felgentreu als ältester der

Inspektionsleiterrunde und andere Redner die richtigen Worte, um

Klein den nun folgenden Ruhestand zu versüßen.

Burkhard Klein verabschiedete sich mit einem lachenden und

weinenden Auge. Er dankte vor allem seinen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern für den langjährigen Einsatz unter seiner Leitung. Aber

auch die außerordentlich gute Zusammenarbeit mit den Behörden in der

Kreisstadt wusste der Inspektionsleiter zu loben. Als das

Musikorchester das Lied „Happy“ anstimmte, trat Klein in diesem Sinne

ab. In der nächsten Woche will er die letzten Dinge in seinem Büro

ordnen, um dann seinen neuen Lebensabschnitt anzutreten.

Das letzte Wort hatte der neue Chef, Torsten Oestmann, selbst. Er,

der vom Polizeipräsidenten Ring in sein neues Amt eingeführt wurde,

dankte ganz besonders seinem Vorgänger, der ihn in den

zurückliegenden Monaten auf seine neuen Aufgaben in Rotenburg, seiner

Heimatstadt, eingestimmt hatte. Er wolle die guten Netzwerke, die er

übernehmen wird, pflegen und freue sich auf die kommenden Jahre.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Rotenburg | Publiziert durch presseportal.de.