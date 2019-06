Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei nimmt mit Haftbefehl gesuchte Diebe fest

Lindau (ots) –

Am Dienstag (18. Juni) haben Lindauer Bundespolizisten zwei

Haftbefehle wegen Diebstahlsdelikten vollstreckt. Gegen einen

Italiener lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Der Mann war der

Justiz nach seiner Verurteilung eine Geldstrafe schuldig geblieben.

Einen Untersuchungshaftbefehl vollstreckten die Beamten zudem gegen

einen jungen Rumänen. Der Beschuldigte war seiner gerichtlichen

Vorladung bisher ferngeblieben. Die Beamten brachten beide Personen

hinter Gitter.

Am Abend überprüften Bundespolizisten einen Jugendlichen im

Bahnhof Lindau, nachdem dieser bei der Fahrscheinkontrolle im Zug

aufgefallen war. Der Fahrgast hatte der Zugbegleiterin lediglich die

Kopie einer gültigen Schülermonatskarte vorgezeigt und sollte

daraufhin für eine Fahrpreisnacherhebung seine Personalien angeben.

Ein Ausweisdokument konnte der Teenager jedoch nicht vorweisen.

Gegenüber den Beamten gab der 16-Jährige zu, dass es sich bei den

Personalien auf der Kopie um die seines Bruders handelt.

Bei der Überprüfung der tatsächlichen Personaldaten des Rumänen

stellten die Bundespolizisten einen Untersuchungshaftbefehl des

Amtsgerichts Hannover wegen Diebstahls fest. Der Jugendliche hatte im

Oktober 2018 aus einem Modehaus in Hannover hochwertige

Bekleidungsartikel im Wert von rund 800,- Euro, teils durch

Entfernung der Warensicherung, entwendet. Da sich der junge Mann dem

Strafverfahren bisher entzogen hatte, erließ das Amtsgericht einen

Haftbefehl. Die Bundespolizisten lieferten den Angeklagten in die

Justizvollzugsanstalt Kempten ein und zeigten ihn aufgrund des

Betrugsverdachtes an.

Am späten Vormittag kontrollierte die Bundespolizei am

Grenzübergang Lindau-Zech die Insassen eines Fernreisebusses aus

Italien. Bei der Überprüfung eines 31-jährigen Reisenden stellten die

Beamten einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft

Stuttgart fest. Der Italiener war bereits im September 2015 wegen des

besonders schweren Falls des Diebstahls zu einer Geldstrafe von rund

2.800,- Euro verurteilt worden. Da der Mann die geforderte Summe

nicht aufbringen konnte, lieferten die Bundespolizisten den

Verurteilten ersatzweise zur Verbüßung einer 74-tägigen

Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Kempten ein. Die Beamten

teilten der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht Stuttgart-Bad

Cannstatt außerdem den nun aktuellen Aufenthaltsort des Verhafteten

mit. Die beiden Justizbehörden suchten den Italiener bereits wegen

zwei neuerlichen Fällen.

