POL-TUT: (Bad Dürrheim) Autofahrer beschädigt geparkten Toyota und macht sich aus dem Staub

Bad Dürrheim (ots) – An einem geparkten Toyota Auris rund 1000

Euro Sachschaden angerichtet hat ein unbekannter Autofahrer am

Dienstag in der Robert-Bosch-Straße und ist anschließend geflüchtet.

Der Toyota parkte im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr auf dem

Parkplatz eines Schnellimbiss Restaurants mit der Fahrzeugfront in

Richtung Robert-Bosch-Straße. Vermutlich fuhr der Unbekannte zu dicht

an dem geparkten Toyota vorbei und streifte dessen Fahrzeugfront.

Ohne sich zu melden, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem

Verursacher des Unfalls nimmt die Polizei Bad Dürrheim (07726

93948-0) entgegen.

