POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Supermarkt – Ford Transit mit 16 Passagieren – Schwerer Unfall auf der B19 – Sonstiges

Aalen (ots) – Wallhausen: Einbruch in Supermarkt

Über das Dach drang am Mittwoch in der Nacht um kurz vor 2 Uhr ein

bislang unbekannter Einbrecher in die Räumlichkeiten eines

Supermarktes in der Frankenstraße ein. Im Kassenbereich wurden

anschließend Zigaretten und Rasierklingen entwendet. Die

Schadenssumme ist noch nicht ganz klar, dürfte sich jedoch im hohen

vierstelligen Bereich befinden.

Zeugenhinweise in dieser Sache erbittet der Polizeiposten Rot am

See unter der Rufnummer 07955 / 454.

Sulzbach an der Murr: Radfahrer prallt gegen LKW

Am Mittwoch um kurz vor 12 Uhr befuhr ein 67-jähriger Radfahrer

die Gartenstraße. Auf Höhe des dortigen Tennisclubs fuhr der

Radfahrer zunächst an einem am rechten Straßenrand geparkten LKW

vorbei. Etwa 30 Meter weiter prallte der Radfahrer dann jedoch gegen

einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Tankanhänger. Der Radfahrer,

der keinen Helm trug, stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit

einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht.

Wolpertshausen: Ford Transit mit 16 Einbruch in Supermarkt

Am Mittwoch um 09:30 Uhr wurde in der Birkichstraße ein Ford

Transit mit ausländischem Kennzeichen angehalten und kontrolliert.

Bei der Kontrolle wunderten sich die beiden Polizeibeamten, als

plötzlich 14 Erwachsene und zwei Kinder aus dem Fahrzeug ausstiegen.

Zudem wurde bei einer Fahrzeugkontrolle festgestellt, dass dieses

technische Mängel aufwies.

Schrozberg: Vorfahrt missachtet – eine Person schwer verletzt

Am Mittwoch um kurz nach 12 Uhr befuhr ein 72-jähriger Lenker

eines Fiat Ducato die Kreisstraße 2661 von Zell in Richtung

Herdwiesen. An der Einmündung zur L1022 will er diese geradeaus

überqueren und übersieht hierbei einen PKW Opel Corsa eines

75-Jährigen, welche die L1022 von Kälberbach in Richtung Schrozberg

befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Opel-Fahrer

schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von

etwa 7000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die

Feuerwehr Schrozberg war mit drei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften

vor Ort.

Sulzbach/Laufen: Schwerer Unfall auf der B19

Am Mittwoch um kurz nach 12.30 Uhr befuhr ein 38-jähriger Lenker

eines VW Crafter die Kreisstraße 2634 und wollte nach links auf die

B19 in Richtung Aalen abbiegen. Hierbei übersah er eine 21-jährige

Motorradfahrerin, die auf der B19 in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall

fuhr. Das Motorrad kollidierte mit dem Fahrzeug hinten links und die

Kradfahrerin stürzte. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu

und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen

werden. An dem Kraftrad der Marke Yamaha entstand ein Schaden in Höhe

von etwa 6000 Euro. Der Schaden an dem Crafter wird auf etwa 4000

Euro geschätzt

