POL-DA: Bergstraße/ Bensheim: Fahrräder bei zwei Jugendlichen sichergestellt / Polizei vermutet Diebstahl

Bergstraße/ Bensheim (ots) –

Die Polizei hat am Mittwoch (19.6) in Bensheim bei zwei

Jugendlichen, im Alter von 13 und 17 Jahren, zwei Fahrräder

sichergestellt. Über die Herkunft der Räder machen die Jugendlichen

keine Angaben, so dass der Verdacht des Diebstahls im Raum steht. An

den gebrauchten Fahrrädern sind Aufkleber eines örtlichen

Fahrradgeschäfts angebracht. Die Polizei geht davon aus, dass die

Velos zu einem Haushalt gehören.

Die Ermittler des Kommissariats 35 wenden sich für die Klärung des

Sachverhalts mit Bildern der Räder an die Öffentlichkeit, um die

rechtmäßigen Besitzer zu finden. An beiden Velos sind die

Bügelschlösser an der Vordergabel befestigt.

Wo fehlen die Räder? Wer kann Hinweise zu deren Besitzer geben?

Zum einen handelt es sich um ein weißes Herrenrad der Marke

Diamant mit Gepäckträger. Das andere Rad, ein Mountainbike des

Herstellers CUBE, hat einen grauen Rahmen mit türkisblauen Elementen.

Die Schutzbleche sind gesteckt, ebenso die Beleuchtung vorne und

hinten.

Alle Hinweise zu den sichergestellten Rädern nimmt das

Kommissariat 35 in Bensheim entgegen. Telefon: 06251 / 84680.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Südhessen | Publiziert durch presseportal.de.