HZA-OS: Mit „Speed“ im Kofferraum und in der Unterhose unterwegs; Osnabrücker Zoll nimmt Drogenschmuggler fest

Osnabrück (ots) –

10.850 Gramm Amphetamin im Wert von rund 129.000 Euro entdeckten

Osnabrücker Zöllner am Abend des 18. Juni 2019 bei einer

Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der Autobahn A

30 in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten PKW.

Der osteuropäische Fahrer gab an, aus Den Haag zu kommen, wo er im

Gewächshausbau tätig sei. Die Frage nach mitgeführten Waffen,

Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte er.

Bei der Durchsicht des Wagens stellten die Ermittler fest, dass im

Kofferraum zwei Teppichböden über eine stabile Sperrholzplatte

ausgelegt wurden. Unter der Platte war ein Hohlraum, in dem eine

schwarze Nylontasche lag. In dieser Tasche befanden sich zehn Pakete

die mit Panzerband umwickelt waren. Beim Öffnen dieser Päckchen kamen

10.850 Gramm Amphetamin zum Vorschein.

Bei der anschließenden körperlichen Durchsuchung des 36-Jährigen

wurden die Zöllner auch noch fündig. Im Genitalbereich des Mannes

stellten sie ein Papierknäuel fest, in dem sich noch etwas Amphetamin

für seinen eigenen Bedarf befand.

Das Rauschgift wurde beschlagnahmt. Der Reisende wurde vorläufig

festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn

vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging

Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen –

Dienstsitz Nordhorn – übernommen.

1 Bilddatei: Quelle Hauptzollamt Osnabrück

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Osnabrück

Pressesprecher

Christian Heyer

Telefon: 0541-5066-302

E-Mail: presse.hza-osnabrueck@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Hauptzollamt Osnabrück | Publiziert durch presseportal.de.