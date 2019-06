POL-KS: Folgemeldung zur Sprengung eines Geldautomaten in Baunatal: Polizei veröffentlicht Foto von Täterfahrzeug und bittet um Hinweise

Kassel (ots) –

Baunatal (Landkreis Kassel): Nachdem bislang unbekannte Täter in

der Nacht zum heutigen Mittwoch in Baunatal-Hertingshausen einen

Geldautomaten sprengten und Bargeld erbeuteten, veröffentlicht die

Polizei nun ein Foto des Täterfahrzeugs, vermutlich ein dunkler Audi

A 4 Avant. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats

21/22 der Kasseler Kripo erhoffen sich dadurch, Hinweise aus der

Bevölkerung zur Fluchtrichtung der Täter zu bekommen. Zudem fragen

die Kriminalbeamten, ob Zeugen ein solches Fahrzeug im Vorfeld der

Tat im Bereich des Tatorts aufgefallen ist. Zeugenhinweise nimmt das

Polizeipräsidium Nordhessen unter der Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Sachschaden in höherem fünfstelligen Bereich

Die Täter hatten den Geldautomaten in der vergangenen Nacht, gegen

2:10 Uhr, gesprengt. Auf welche Art und Weise die Unbekannten die

Explosion verursachten und ob sie dazu möglicherweise Gas in den

Automaten eingeleitet hatten, ist nun Gegenstand der weiteren

Ermittlungen. Anwohner waren in der Nacht durch den lauten Knall auf

die Tat aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Sofort

eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein

Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, brachten keinen Erfolg. Zur

Fluchtrichtung liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die

intensive Spurensicherung sowie die ersten Ermittlungen im Bereich

der Bankfiliale in der Großenritter Straße sind am heutigen Mittag

abgeschlossen worden. Die eingesetzten Kriminalbeamten berichten,

dass der Vorraum der Bank durch die Explosion völlig verwüstet wurde.

Die genaue Höhe des Sachschadens kann momentan noch nicht

abschließend beziffert werden. Erste vorsichtige Schätzungen gehen

von einem höheren fünfstelligen Betrag aus.

Die weiteren Ermittlungen durch die Beamten des K 21/22 dauern an.

