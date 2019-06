POL-OB: Ein „Dankeschön“ den Oberhausener Verkehrshelfern

Oberhausen (ots) –

Wer bei Wind und Wetter auf der Straße zuverlässig seinen Dienst

versieht hat auch ein „Dankeschön“ verdient.

So bedankten sich am Dienstag, 18.06.2019, Vertreter der Stadt

Oberhausen, der Polizei und der Verkehrswacht Oberhausen bei den 16

Schülerlotsen der Anne-Frank- und der Theodor-Heuss-Realschule, die

in diesem Jahr mit vollem Einsatz und Engagement zur

Verkehrssicherheit in unserer Stadt beitragen.

An ausgewählten Örtlichkeiten unterstützen die Verkehrshelfer das

ganze Jahr über Bürger und Bürgerinnen, vor allem aber jüngerer

Schulkinder, dabei, sicher viel befahrene Straßen zu überqueren. Die

ehrenamtlichen Helfer hatten nun die Möglichkeit vor der offiziellen

Eröffnung der Sterkrader Frohnleichnamkirmes schon einmal den

beliebten Autoscooter „Diamond“ warm zu fahren. Dieser wurde den

Schülern von der Besitzerin Frau Osselmann für 30 Minuten reserviert.

Die Lotsen waren sichtlich begeistert und drehten hier ausgelassen

viele Runden. Zudem wurden von der Stadt Oberhausen VIP-Bummelpässe

ausgegeben, deren enthaltenen Gutscheine noch an den folgenden

Kirmestagen benutzt werden können. Für alle Beteiligte war es bei

sonnigem Wetter ein gelungener Nachmittag im Zeichen der Anerkennung

für die Zeit, die die Schülerlotsen an jedem Schultag investieren.

