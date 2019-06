Bundespolizeidirektion München: Alkoholisiert und aggressiv – Bundespolizei-Einsatz am Bahnhof in Kolbermoor

Kolbermoor / Rosenheim (ots) –

Das aggressive Verhalten von drei Deutschen in einem Regionalzug

zwischen Holzkirchen und Rosenheim hatte Dienstagnacht (18. Juni)

einen Einsatz der Rosenheimer Bundespolizei zur Folge. Kurz nachdem

sich die mutmaßlichen Täter beim Halt in Kolbermoor vom

Bahnhofsgelände entfernt hatten, konnten sie im Stadtgebiet gefasst

werden. Gegen das Trio wird wegen Beleidigung, Nötigung und

Volksverhetzung ermittelt.

Ersten Erkenntnissen zufolge stritten drei deutsche

Staatsangehörige während der Zugfahrt mit einem Afrikaner. Dieser

soll im Verlauf des Streits wegen seiner Hautfarbe beschimpft und auf

rassistische Weise beleidigt worden sein. Einer bis dahin

unbeteiligten Mitreisenden, die sich in diese Auseinandersetzung

einmischen wollte, wurde von der dreiköpfigen Gruppe mit Schlägen

gedroht. Die Frau bat daraufhin die Zugbegleiterin um Hilfe. Aufgrund

des äußerst aggressiven Auftretens der Drei verständigte die

Bahnangestellte ihrerseits den Lokführer, dem nach dem Halt am

Bahnhof in Kolbermoor ebenfalls mit erhobener Faust Schläge in

Aussicht gestellt wurden. Der so bedrohte Bahnmitarbeiter veranlasste

angesichts einer nicht mehr ausschließbaren Eskalation sogleich die

Verständigung der Bundespolizei.

Die eintreffenden vier Streifen konnten die streitsüchtigen Täter

am Bahnhof nicht mehr antreffen. Daher wurde sofort die Fahndung nach

den drei Flüchtigen eingeleitet. Wenig später stellten

Bundespolizisten drei alkoholisierte Personen im Ort fest. Es

handelte sich um zwei Männer, 30 und 36 Jahre alt, sowie eine Frau im

Alter von 34 Jahren. Die drei deutschen Staatsangehörigen, die im

Landkreis Rosenheim gemeldet sind, stritten zunächst ab, mit dem

Vorkommnissen im Zug etwas zu tun zu haben. Im Rahmen einer noch in

der Nacht am Bahnhof Kolbermoor erfolgten Gegenüberstellung mit

Zeugen des Vorfalls konnten sie jedoch als die drei Verdächtigen

identifiziert werden. Sie mussten den Beamten zur Dienststelle der

Bundespolizei nach Rosenheim folgen. Nachdem ihre Personalien

festgestellt und alle weiteren polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen

waren, wurden sie am frühen Mittwochmorgen aus dem Gewahrsam

entlassen. Die Ermittlungen wegen Beleidigung, Nötigung sowie

Volksverhetzung dauern an. Eine Auswertung der Videoaufzeichnungen im

Zug ist bereits in die Wege geleitet worden.

Zeugen der Auseinandersetzung im Regionalzug von Holzkirchen nach

Rosenheim werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion

Rosenheim zu melden. Die Dienststelle ist unter der Rufnummer 08031 /

8026 2102 telefonisch erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Rainer Scharf

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 – 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2200

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de

Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. In

einem rund 200 Kilometer langen Abschnitt des

deutsch-österreichischen Grenzgebiets begegnen die etwa 420

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der illegalen Migration und gehen

vor allem gegen die Schleusungskriminalität vor. Der bahn- und

grenzpolizeiliche Verantwortungsbereich erstreckt sich auf die

Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen

sowie auf die Stadt und den Landkreis Rosenheim. Auf über 370

Bahnkilometern und in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten sorgen die

Bundespolizisten zwischen Chiemsee und Zugspitze für die Sicherheit

der Bahnreisenden. Weitere Informationen zur Bundespolizei erhalten

Sie unter www.bundespolizei.de oder oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Bundespolizeidirektion München | Publiziert durch presseportal.de.