POL-OE: 15-Jähriger mit getuntem Roller unterwegs

Attendorn (ots) –

Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung

ein Rollerfahrer auf, der an den Beamten auf der „Hansastraße“ zügig

vorbeifuhr. Daraufhin folgten sie ihm, hielten und kontrollierten ihn

schließlich auf dem „Pater-Kilian-Weg“. Der 15-Jährige gab sofort an,

dass sein Roller „getunt“ sei. Daher überprüften die Polizisten mit

einem sogenannten Rollenprüfstand die Höchstgeschwindigkeit. Dabei

stellten sie fest, dass der Roller mindestens 80 km/h schnell fahren

könne. Der Betroffene verfügte nur über eine Prüfbescheinigung. Die

Weiterfahrt wurde untersagt und eine entsprechende Anzeige

geschrieben.

