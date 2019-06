POL-UL: (UL) Ulm – Auto rammt Motorrad / In Ulm-Wiblingen wurde am Dienstag ein Motorradfahrer verletzt.

Ulm (ots) – Der 16-Jährige fuhr mit seiner KTM gegen 18.30 Uhr die

Sporerstraße entlang. Aus der Abteilstraße fuhr eine Frau los. Sie

missachtete die Vorfahrt des 16-Jährigen. Der VW stieß mit dem

Motorrad zusammen. Der 16-Jährige stürzte. Zum Glück erlitt er

lediglich leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in die

Klinik. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die 80-Jährige, die den VW

lenkte. Die Seniorin sieht einer Strafanzeige entgegen.

Die Beteiligung älterer Menschen am Straßenverkehr bereitet der

Polizei Grund zur Sorge: Betrachtet man die Verkehrsunfälle, bei

denen Menschen verletzt oder getötet wurden, so stieg die Zahl der

Senioren als Verursacher von 376 im Jahr 2017 auf 454 im Jahr 2018.

Das sind 78 Unfälle mehr, was einer Zunahme um 21 Prozent entspricht.

Deshalb rücke die Zielgruppe der Senioren immer mehr in den Fokus

polizeilicher Präventionsarbeit. Etwa im Rahmen der landesweiten

Aktion „sicher fit unterwegs“, aber auch im Rahmen von

Verkehrskontrollen, bei denen die Polizei stets darauf achte, ob

Senioren noch geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen seien.

