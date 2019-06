POL-FR: Maulburg: Polizei sucht nach Unfallflucht Lkw mit Stapler am Heck

Freiburg (ots) – Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in

Maulburg, die bereits am Donnerstag, 13.06.2019, passiert war, einen

Lkw mit Stapler am Heck. Der bislang unbekannte Fahrer dieses Lkws

touchierte gegen 11:30 Uhr beim Rangieren die Steinmauer eines

Eckgrundstückes im Barletenweg. Bislang konnte ermittelt werden, dass

der Schaden durch einen Lkw verursacht wurde, an dessen hinteren

rechten Eck sich ein roter Gabelstapler auf der Ladefläche befand.

Mit diesem stieß der Fahrer beim Wenden gegen die Mauer und

verursachte einen Schaden von knapp 1000 Euro. Das Polizeirevier

Schopfheim bittet um Hinweise zu diesem Lkw (Kontakt 07622 66698-0).

