POL-SO: Lippstadt – Radfahrer in Fußgängerzone leicht verletzt

Lippstadt (ots) – Die Fußgängerzone in Lippstadt ist im Bereich

der Lange Straße eigentlich nur in der Zeit zwischen 19 Uhr und 9 Uhr

für Radfahrer freigegeben. Dies hatte ein 13-jähriger Radler aus

Lippstadt auch beachten müssen. Er befuhr am Dienstag, gegen 14.45

Uhr, ohne Fahrradhelm die Lange Straße in Richtung Bahnhof. Nach

unabhängigen Zeugenaussagen tastete sich eine 81-jährige Lippstädter

Autofahrerin von links langsam von der Jakobistraße aus kommend in

Richtung Spielplatzstraße. Im Bereich der Lange Straße fuhr ihr dann,

der von rechts kommende Fahrradfahrer gegen die rechte Seite des

Autos. Durch den Aufprall fiel er zu Boden und verletzte sich leicht.

(reh)

