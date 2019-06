POL-PPRP: Betrunken unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Mit 1,77 Promille konnte ein 50-jähriger

männlicher Autofahrer am Dienstag, 18.06.2019, gegen 08:00 Uhr, auf

der K13 in Maudach gestoppt werden. Einem aufmerksamen 35-jährigen

Zeugen fiel der PKW auf der L527 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf,

der in Schlangenlinien vor ihm fuhr. Dieser verständigte sofort die

Polizei und fuhr bis zum Eintreffen der Beamten hinter diesem her.

Dem 50-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein

wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr ermittelt.

