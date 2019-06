POL-PDWIL: Unbekannte beschädigten Schule und Kirche

Bollendorf (ots) – Zwischen dem 08. und 11. Juni wurde am Gebäude

der Grundschule eine Fensterscheibe und eine Nebeneingangstür

beschädigt. In der Zeit vom 10. bis 14. Juni wurde zudem eine

Fensterscheibe und eine Holztür an der Pfarrkirche beschädigt. Beide

Vorfälle könnten im Zusammenhang stehen. Hier agierte möglicherweise

ein und derselbe Täter. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.:

06561 / 9685-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685-70

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg

