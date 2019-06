POL-TUT: (Villingendorf) Lastwagen auf Autobahn ausgewichen

Villingendorf (ots) – Da er einem Lastwagen ausweichen musste hat

ein Autofahrer am Dienstagmorgen auf der Autobahn 81 auf Höhe

Villingendorf die Mittelleitplanke gestreift. Der Autofahrer war auf

der linken Spur in Richtung Stuttgart unterwegs, als der Lastwagen

kurz vor ihm mit wesentlich niedriger Geschwindigkeit auf die linke

Spur wechselte. Durch das Ausweichmanöver in die Leitplanke entstand

am BMW des 34-jährigen Fahrers ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Der

entstandene Schaden an der Leitplanke beläuft sich auf etwa 500 Euro.

