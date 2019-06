POL-BOR: Gronau – Radfahrer stoßen auf Radweg zusammen

Gronau (ots) – Leichte Verletzungen hat eine 41-Jährige am

Dienstag beim Zusammenstoß zweier Fahrräder in Gronau erlitten. Ein

24-jähriger Ochtruper war gegen 15.15 Uhr mit seinem Rad auf dem für

ihn links liegenden Radweg an der Ochtruper Straße kurz hinter dem

Kreisverkehr mit der Hermann-Ehlers-Straße in Richtung Ochtrup

unterwegs. Dabei kollidierte er mit der entgegenkommenden Gronauerin.

Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

