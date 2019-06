POL-PPRP: Unfall mit verletztem Kind

Ludwigshafen (ots) – Glück im Unglück hatte am Dienstag,

18.06.2019, gegen 13 Uhr, ein 12-jähriger Junge, der in der

Rohrlachstraße eilig die Fußgängerampel überquerte um seine S-Bahn zu

erreichen, obwohl diese rotes Licht anzeigte. Die 32-jährige

Autofahrerin passierte ihre grüne Ampel und konnte trotz sofort

eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht

verhindern. Der 12-jährige wurde leicht verletzt und wurde, nachdem

seine Mutter eintraf, vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein

Krankenhaus verbracht.

