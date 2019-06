LPI-G: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Gera (ots) – Gestern Mittag (18.06.2019), gegen 11:45 Uhr kam es

auf der Elsterbrücke (Stadtring Süd-Ost) zum Zusammenstoß zweier

Fahrzeuge. Der Fahrer (28) eines Lkw mit Anhänger befuhr dabei die

B92 in stadtauswärtiger Richtung, der Fahrer (57) eines Pkw Opel kam

vom Elsterdamm in der Absicht, auf die B92 in Richtung stadtauswärts

zu fahren. Hierbei kam es in der Folge zum Zusammenstoß, wobei der

Opel eine seitliche Begrenzung zwischen Fahrbahn und Gehweg wegriss,

auf der Seite landete und schließlich abgeschleppt werden musste. Der

Opel-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß zudem leicht verletzt. Für den

Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Straße gesperrt. Die Geraer

Polizei sucht im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen Zeugen, welche

sachdienliche Hinweise hierzu geben können. Diese werden gebeten,

sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der PI Gera zu melden. (KR)

