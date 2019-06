POL-HR: Melsungen: Eigentümer zweier Fahrräder gesucht

Homberg (ots) –

Melsungen Polizei sucht Eigentümer zweier Fahrräder Auffindezeit:

16.06.2019, 14:00 Uhr Die Polizei in Melsungen sucht die Eigentümer

zweier älterer Fahrräder, welche am Sonntag, den 16.06.2019 in die

Fulda geworfen worden waren. Am Sonntag gg. 14:00 Uhr teilten mehrere

Anrufer der Polizei mit, dass in der Fulda neben dem neuen Radweg

drei Fahrräder liegen. Durch die Polizisten wurden die drei Fahrräder

festgestellt, es konnten jedoch nur zwei Fahrräder geborgen werden.

Bei den beiden geborgenen Fahrrädern handelt es sich um ein 28er

Damenrad und ein 26er Damenmountainbike. Das 28er-Damenrad der Marke

„Gudereit“ in braunmetallic, hat eine 7-Gang Nabenschaltung, eine

gefederte Sattelstütze, einen verstellbaren Lenkervorbau und einen

Aufkleber des Fahrradhofs in Kassel. Das 26er Damenmountainbike der

Marke „California“ ist silber, hat eine blaue Vorderradgabel,

Steckschutzbleche und eine 21-Gang Shimano-Schaltung. Die Polizei in

Melsungen bitte Zeugen, welche Angaben zu den Fahrrädern machen

können, sich unter der Telefonnummer 05661/70890 zu melden. Markus

Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

