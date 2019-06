POL-WOB: Fallersleben – Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Wolfsburg (ots) –

Fallersleben, Erich-Netzeband-Straße 13.06.2019, 18.00 Uhr

Die Polizei Fallersleben sucht die Verursacherin und Zeugen zu

einer Unfallflucht vom 13.06.2019.

Am vergangenen Donnerstag, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 16 Jahre

alter Jugendlicher mit einem Rennrad die Erich-Netzeband-Straße in

Fallersleben in Richtung Westhagen.

Als er dort einen kleinen unbefestigten Parkplatz passierte an dem

sich ein Erdbeerverkaufsstand befindet, fuhr eine Fahrzeugführerin

mit einem rotem PKW aus diesem Bereich heraus. Dabei übersah sie den

Jungen auf seinem Fahrrad. Es kam zur Berührung zwischen PKW und

Fahrrad. Der 16-Jährige konnte einen Sturz verhindern, so dass er

glücklicherweise unverletzt blieb. Sein Fahrrad wurde jedoch im

Bereich des Vorderrads beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf

200 Euro.

Es kam im Anschluss zwar zu einem Gespräch zwischen der

Unfallverursacherin und dem Jungen, allerdings wurden von der Frau

nicht ihre vollständigen Personalien, das Kennzeichen des PKW oder

ihre telefonische Erreichbarkeit weitergegeben.

Aus diesem Grund werden die Verursacherin oder Zeugen des Vorfalls

gebeten sich mit der Dienststelle in Fallersleben unter der

Telefonnummer 05362-967000 in Verbindung zu setzen.

