FW-LK Leer: Feuer zerstört Garage und Oldtimer in Collinghorst

Collinghorst (ots) –

Am frühen Mittwochmorgen wurden die Feuerwehren aus Collinghorst,

Rhaude und Westrhauderfehn zu einem Brandeinsatz in die Straße

Wittmoor Süd alarmiert. Anwohner hatten den Brand einer größeren

Garage bemerkt und daraufhin die Feuerwehr gerufen.

Beim Eintreffen stand der hintere Teil eines als Garage und

Werkstatt genutzten großen Schuppen in Vollbrand. Insgesamt waren

drei Auto in darin abgestellt. Die Rauchentwicklung war aufgrund der

Brandlasten in dem Gebäude extrem, sodass Löscharbeiten im direkten

Umfeld nur unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden konnten.

Insgesamt waren 10 Trupps unter Atemschutz im Einsatz. Die

Brandbekämpfung wurde über mehrere Rohre vorgenommen. Den

Einsatzkräften gelang es dadurch zwei Fahrzeuge in der Garage zu

retten, ein Oldtimer fiel den Flammen jedoch zum Opfer und wurde

komplett zerstört. Eine unmittelbare Gefahr der Ausbreitung auf das

Wohnhaus bestand nicht.

Die Eigentümer hatten von dem Brand auf ihrem Grundstück zunächst

selber nichts mitbekommen, reagierten auch auf klingeln und klopfen

nicht. Erst als Feuerwehr und Polizei eine Tür zum Wohnhaus

aufbrachen um den Strom im Schuppen abschalten zu können wurden die

Bewohner geweckt.

Erst nach rund einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Die

Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten noch eine weitere Stunde.

Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der drei Feuerwehren vor Ort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist

noch unklar, weswegen spezielle Brandermittler der Polizei das

Gebäude noch untersuchen werden.

++ 19.06.2019 – 06:06 ++ ++ Collinghorst – Wittmoor Süd ++

