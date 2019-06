POL-NI: Stolzenau-Pkw-Fahrer bringt Fahrradfahrerin zu Fall und flüchtet

Nienburg (ots) – (BER)Am Mittwoch, 12.06.2019 erschien eine

21-jährige Frau aus Liebenau in der Stolzenauer Polizeidienststelle

und zeigte eine Verkehrsunfallflucht an. Ihren Angaben zufolge war

sie am 11.06.2019, morgens gegen 06.30 Uhr mit ihrem Fahrrad

unterwegs. Sie befuhr die Stolzenauer Straße aus Richtung Schinna

kommend, in Richtung Stolzenau. In Höhe der Einmündung eines Weges

hinter der Straße „Am Schützenhaus“ stoppte sie, um einem Pkw aus

diesem Weg die Weiterfahrt zu ermöglichen. Auf Handzeichen des

Fahrers setzte sie ihre Fahrt fort. Als sie sich vor dem Fahrzeug

befand, fuhr dieses plötzlich los und kollidierte mit dem Hinterrad

ihres Fahrrades. Die junge Frau stürzte, verletzte sich und musste in

einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei in Stolzenau bittet

nunmehr den Fahrer eines dunklen Geländewagens (SUV), eventuell der

Marke VW, sich zu melden. Damit besteht für ihn die Möglichkeit, den

Vorfall zu klären. Ebenfalls werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit

der Dienststelle in Stolzenau unter 05761/92060 in Verbindung zu

setzen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen Mann, ca. 25 – 30

Jahre alt.

Rückfragen bitte an:

Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG

Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg | Publiziert durch presseportal.de.