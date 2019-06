POL-DA: Griesheim: Betrugsmasche „Dachhaie“ / Mehrere Tausend Euro für angebliche Arbeiten erhalten / Polizei nimmt 44 Jahre alte Tatverdächtige fest & stellt 17.000 Euro sicher

Griesheim (ots) – Beamte der Polizeistation Griesheim haben am

Dienstagvormittag (18.06.) eine tatverdächtige Frau festgenommen. Sie

steht im Verdacht, mit der „Dachhaie“-Masche eine 81 Jahre alte Dame

um mehrere Tausend Euro gebracht zu haben.

Gegen 10.20 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und teilten mit,

dass Betrüger von einer Seniorin im Dürren Kopf insgesamt 9.000 Euro

für eine Dachreparatur verlangten. Eine sofort herbeigeeilte Streife

der Polizeistation Griesheim konnte vor Ort nach einer kurzen

Verfolgung zu Fuß eine flüchtende 44-Jährige festnehmen. Erste

Ermittlungen ergaben, dass die Frau aus dem Ortenaukreis bereits

vergangene Woche mit einem bislang noch unbekannten Komplizen bei der

Seniorin erschienen war. Sie gaben vor, Dacharbeiten an der Garage

ausführen zu wollen und verlangten dafür 14.000 Euro. Die

angekündigten Arbeiten wurden nie erbracht, das Geld ließ sich die 44

Jahre alte Frau trotzdem geben. Am Dienstag suchte sie die Rentnerin

erneut auf und wollte weitere 8.000 Euro haben. Die Betreuerin der

81-Jährigen wurde daraufhin misstrauisch und verständigte die

Polizei, was schließlich zur Festnahme führte.

Bei der Durchsuchung des Wagens der Tatverdächtigen stellten die

Polizisten insgesamt fast 17.000 Euro sowie mehrere Mobiltelefone und

ein Navi sicher. Gegen die 44-Jährige wurde Strafanzeige wegen des

Verdachts des Betrugs eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen des

Kommissariats 23 der Darmstädter Kriminalpolizei müssen jetzt zeigen,

ob die Festgenommene auch für weitere, gleichgelagerte Fälle in

Deutschland als Täterin in Frage kommt.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor der Betrugsmasche der

sogenannten Dachhaie und rät: Fremden gegenüber sollten Sie bei

Haustürgeschäften misstrauisch sein. Lassen Sie Reparaturarbeiten am

Haus von seriösen Handwerksbetrieben durchführen. Zahlen Sie niemals

Geld im Voraus! Weitere Tipps zum Schutz vor Betrügern können Sie

auch im Internet unter www.polizei-beratung.de nachlesen.

