POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots) – Marsberg: Am Dienstag um 23.09 Uhr

hörte eine Zeugin ein klirrendes Geräusch. Bei der Nachschau sah sie

eine eingeworfene Schaufensterscheibe auf dem Sachsenweg. Unbekannte

Täter hatten zwei Pflastersteine in das Fenster geworfen. In das

Gebäude waren die Täter nicht gelangt. Unerkannt konnten sie vom

Tatort flüchten. Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 –

90 200 3711 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 – 1142

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis | Publiziert durch presseportal.de.