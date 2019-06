LPI-GTH: Weiterer Peugeot entwendet

Gotha (ots) – Im Zeitraum vom Dienstagnachmittag bis zum frühen

Mittwochmorgen kam es zu einem weiteren Diebstahl eines Peugeots in

Gotha. Das Fahrzeug entwendeten die Unbekannten in der

Lindemannstraße. Der Fahrzeugwert beträgt ca. 9000 Euro. Zeugen,

welche im genannten Zeitraum in der Lindemannstraße verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Gothaer

Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der

Bezugsnummer 0154364. (db)

