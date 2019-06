POL-FR: Löffingen – Sachbeschädigung an einem geparkten Auto – Zeugenaufruf

Freiburg (ots) – Löffingen – Am Montag, 17.06.2019, in der Zeit

zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr wurde ein Pkw Audi A4 Avant, welcher

durch die Fahrerin ordnungsgemäß in Dittishausen in der

Außendorfstraße geparkt war, durch bislang unbekannte Person oder

Personen rundherum zerkratzt. Es entstand ein nicht unerheblicher

Sachschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro. Täterhinweise liegen bislang

nicht vor.

Der ermittelnde Polizeiposten Löffingen, Tel: 07654/806060 würde

Zeugenhinweise entgegennehmen, sollte jemand die Tat beobachtet

haben. Auch das Polizeirevier Titisee-Neustadt, 07651/93360 nimmt

Hinweise entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Roland Zaubitzer

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 – 120

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Freiburg | Publiziert durch presseportal.de.