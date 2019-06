FW-E: Zimmerbrand im Hotel – zwei schwerverletzte Gäste – Polizist verletzte sich bei Rettung

Essen-Altendorf, Altendorfer Straße, 19.06.2019, 00:59 Uhr (ots) –

Um eine Minute vor ein Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage

eines Einkaufszentrums mit angegliedertem Hotel auf der Altendorfer

Straße aus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war Feuerschein und

eine starke Rauchentwicklung im zweiten Obergeschoss erkennbar;

zeitgleich erreichte die Leitstelle eine Meldung der Polizei über

einen Zimmerbrand in einem Hotelzimmer und dass sich noch eine Person

im Raum befinden soll. Daraufhin wurde die Alarmstufe umgehend

erhöht. Ein Polizist hatte sich zu diesem Zeitpunkt über ein

benachbartes Hotelzimmer Zugang zu einem Vordach verschafft, das

Fenster zum Brandzimmer geöffnet und eine weibliche Person aus dem

stark verrauchten Zimmer auf das Flachdach gezogen. Von hier wurde

die Person mit der Drehleiter nach unten gebracht und vom

Rettungsdienst übernommen. Von der Drehleiterbesatzung wurde

zusätzlich eine männliche Person aus dem vom Brand betroffenen Raum

gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Die weibliche Person

konnte noch vor Ort erfolgreich wiederbelebt werden und wurde

anschließend unter notärztlicher Begleitung in eine geeignete Klinik

transportiert. Die männliche Person wurde aufgrund ihrer

Brandverletzung unter notärztlicher Begleitung in ein

Verbrennungszentrum transportiert. Der Polizist welcher die weibliche

Person aus dem Zimmer zog wurde mit dem Verdacht auf eine

Rauchgasintoxikation ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Der

Brand konnte schnell mit zwei Pulverlöschern gelöscht werden. Zu

kleineren Nachlöscharbeiten kam ein Rohr zum Einsatz. Die bauseitigen

Brandschutzeinrichtungen zeigten Wirkung. Der notwendige Flur vor dem

Brandzimmer wurde nur leicht verraucht und konnte somit als

Rettungsweg für benachbarte Hotelgäste sowie als Angriffsweg von der

Feuerwehr genutzt werden. Vier weitere Hotelgäste wurden von der

anwesenden leitenden Notärztin begutachtet waren aber unverletzt.

Nach Abschluss der Lösch- und Lüftungsarbeiten durchgeführte

Schadstoffmessungen zeigten keine erhöhten Werte sodass alle übrigen

Hotelgäste wieder in ihre Zimmer zurückkehren konnten. Die Kripo

übernahm die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache. (md)

