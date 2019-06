POL-HAM: Spezialeinsatzkräfte nehmen 32-Jährigen in Gewahrsam

Hamm-Bockum-Hövel (ots) – Spezialeinsatzkräfte der Polizei nahmen

am frühen Mittwochmorgen, 19. Juni, gegen 0.15 Uhr, an der Horster

Straße einen polizeibekannten 32-Jährigen aus Hamm in Gewahrsam Etwa

zwei Stunden vorher, am Dienstag, 18. Juni, gegen 22.05 Uhr, meldeten

sich mehrere Anwohner bei der Hammer Polizei und informierten die

Beamten über einen Familienstreit in der Erdgeschosswohnung eines

Mehrfamilienhauses. Als die alarmierten Polizisten dort eintrafen,

hatten die Ehefrau und die drei Kinder des 32-Jährigen die Wohnung

bereits verlassen. Der aggressive Mann befand sich alleine in der

Wohnung, hielt zeitweise mehrere Küchenmesser in der Hand und warf

Gegenstände aus dem Fenster. Beim Zugriff der Einsatzkräfte wurde

niemand verletzt. Eine Einweisung des Randalierers in die Psychiatrie

wird derzeit geprüft. (cg)

