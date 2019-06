FW-HB: Großbrand in Bremer Pflegeheim, 21 verletzte Personen

Bremen-Huchting (ots) – (dzi) Am 18.06.2019 um 15:52 Uhr wurde der

Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der Feuerwehr Bremen über die

Brandmeldeanlage eines Pflegeheims in der Tegeler Plate 23 in

Bremen-Huchting ein Brand gemeldet. Kurz nach diesem automatischen

Meldungseingang gingen in der Leitstelle eine Vielzahl von Notrufen

über den Notruf 112 ein. Die Anrufer meldeten einen Dachstuhlbrand

einhergehend mit einer starken Rauchentwicklung. Die Rauchsäule war

bis Achim sichtbar. Zunächst wurden der Einsatzleitdienst sowie die

Feuerwachen 1 und 4 alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wurden wegen

der weithin sichtbaren Rauchwolke vom zuständigen Zugführer

umfangreich Einsatzkräfte nachgefordert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter schwarzer

Rauch aus dem Dachstuhl des 200 x 20m großen Gebäudes. Nur wenige

Minuten später kam es zu einer Durchzündung und der Dachstuhl brannte

mit offenen Flammen in voller Ausdehnung. Da sich zum Zeitpunkt des

Brandausbruchs alle 96 Bewohner im Gebäude befanden wurde sofort die

Menschenrettung im gesamten Gebäude eingeleitet. Hierbei arbeiteten

Feuerwehr und Polizei hervorragend zusammen, so dass sämtliche

Bewohner in kürzester Zeit aus dem Gebäude gerettet werden konnten.

Erschwert wurde die Rettung dadurch, dass rund 80% der Bewohner auf

Hilfsmittel wie Rollatoren und Rollstühle angewiesen waren. Das

verkomplizierte die Rettung insbesondere aus den oberen Geschossen.

Zur Brandbekämpfung wurden u.a. vier Drehleitern mit sog.

Wenderohren reingesetzt. Des Weiteren kamen 4 C-Rohre zum Einsatz.

Für die Nachlöscharbeiten wurden Einsatzkräfte mit Atemschutz im

Dachstuhlbereich eingesetzt. Dabei wurden rund 50 Atemschutzgeräte

verwendet. Der Nachschub an Atemschutzgeräten wurde über aus der

Freizeit nachalarmierte Beamte sichergestellt. Um 19:27 Uhr wurde von

der Feuerwehreinsatzleitung „Feuer in der Gewalt“ gemeldet. Die

Meldung „Feuer aus“ erfolgte dann um 19:49 Uhr.

Überschlägig kamen bei diesem Einsatz 140 Feuerwehreinsatzkräfte,

40 Rettungsdiensteinsatzkräfte sowie diverse Einsatzkräfte aus den

Schnelleinsatzgruppen der Hilfsorganisationen mit ca. 50

Einsatzfahrzeugen zum Einsatz. Von der Polizei wurden ca. 70 Beamte

eingesetzt, darunter 2 FuStKw der KGO (PK Delmenhorst und PK Weyhe).

An der Einsatzstelle hatten sich insgesamt drei Patientenablagen

gebildet. Sämtliche Bewohner sind durch den Rettungsdienst gesichtet

und betreut worden. Insgesamt 21 Personen mussten zur weiteren

Versorgung in Stadtbremische Kliniken transportiert werden. Bis auf

wenige Patienten hatten alle Brandrauch eingeatmet. Darunter auch

zwei Polizei- und zwei Feuerwehrbeamte, die zwischenzeitlich die

Klinik wieder verlassen und ihren Dienst fortsetzen konnten.

Zur weiteren Betreuung und Versorgung der unverletzten Betroffenen

wurden diese in eine nahe gelegene Sporthalle verbracht. In dieser

sog. Betreuungsstelle waren im Einsatzverlauf rund 150 zu betreuende

Personen.

Da das vom Brand betroffene Gebäude weitestgehend unbewohnbar war,

waren die Personen anderweitig unterzubringen. Hierzu wurden von der

Bremer Heimstiftung Plätze in eigenen Pflegeeinrichtungen und Hotels

organisiert. Der Transport der Betroffenen dorthin wurde und wird

mit Einsatzmitteln des Rettungsdienstes und der Feuerwehr Bremen

durchgeführt.

Die Schadenshöhe ist nicht konkret schätzbar, dürfte aber im

zweistelligen Millionenbereich liegen. Die Brandursachermittlung wird

durch die Kriminalpolizei durchgeführt.

