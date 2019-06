FW Lügde: Feuerwehr Lügde löscht zwei Brände in kurzer Zeit

Lügde (ots) –

Dienstag, 18.06.2019, 17:09 Uhr, Höxterstraße. Der Löschzug Lügde

wurde durch die Kreisleitstelle der Feuerwehr mit dem

Einsatzstichwort „Feuer: Landwirtschaftliches Gerät brennt“

alarmiert. Bei Feldarbeiten ist eine Ballenpresse durch ungeklärte

Ursache in Brand geraten. Aufgrund der Trockenheit breitete sich das

Feuer schnell in der Umgebung sowie auf Heumieten aus, zum Glück

konnte der Landwirt die Zugmaschine abkuppeln und vor den Flammen in

Sicherheit bringen. Aufgrund der gegeben Örtlichkeiten hat der

Einsatzleiter die Wasserführenden Fahrzeuge der Einheiten Elbrinxen

und Sabbenhausen nachalarmiert. Unter Atemschutz haben die

Einsatzkräfte mit mehreren Strahlrohren das Feuer unter Kontrolle

gebracht, so konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert

werden. Anschließend wurde mittels Wärmebildkamera die Ballenpresse

kontrolliert und mit Schaum nachgelöscht um weitere Glutnester zu

ersticken. Die Heumieten wurden mit Hilfe von Feuerpatschen und den

Wasserführenden Fahrzeugen gelöscht. Nach ca. 2 Stunden war für die

Feuerwehr Lügde der Einsatz beendet. Kurz nach dem Brand der

Ballenpresse wurde der Löschzug Lügde um 19:16 Uhr zu einem

Wohnungsbrand durch die Kreisleitstelle in die Pyrmonter Straße

alarmiert. Nach dem schnellen Eintreffen der ersten Einsatzkräfte und

der Erkundung der Einsatzlage an der Einsatzstelle, stellte sich

schnell heraus, dass durch ungeklärte Ursache in einem Zimmer eines

Mehrfamilienhauses eine Matratze in Brand geraten war. Die

Einsatzkräfte brachten die Matratze ins freie, anschließend wurde

diese dann abgelöscht. Das Feuer hatte sich bereits in einem Raum

ausgebreitet, so dass die Brandstelle im Anschluss mit der

Wärmebildkamera kontrolliert wurde. Hier konnten keine weiteren

Glutnester ausfindig gemacht werden, so dass die Wohnung mit dem

Überdrucklüfter belüftet werden konnte. Nach gut einer dreiviertel

Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr Lügde beendet und die

Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

