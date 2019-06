POL-WES: Schermbeck – Einbruch / Zeugen gesucht

Schermbeck (ots) – Unbekannte brachen in der Zeit vom 10.06.2019

(Montag), 11.30 Uhr, bis zum 18.06.2019 (heute), 16.00 Uhr, in ein

Einfamilienhaus an der Malberger Straße ein. Sie erbeuteten u.a.

Bargeld und Schmuck.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hünxe, Tel.: 02858 /

918100.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Wesel | Publiziert durch presseportal.de.